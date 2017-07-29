آلاف المثليين في مسيرة بشتوتجارت من أجل التنوع

شارك آلاف من مثليي الجنس في مسيرة هيمنت عليها المظاهر الاحتفالية في مدينة شتوتجارت الألمانية اليوم السبت.

وتحت شعار "تغيير المنظور" انطلقت المسيرة رقم 21 لما يعرف باسم "كريستوفر ستريت داي" من شوارع وسط المدينة حتى وصلت إلى ميدان "شلوسبلاتس".

وبحسب بيانات المنظمين، جاب نحو 5 آلاف مثلي في 91 مجموعة شوارع مختلفة. ويقدر عدد من شاهدوا المسيرة بنحو مئتي ألف شخص.

وحسب (د.ب.أ) قال المدير التنفيذي لمسيرات "كريستوفر ستريت داي" في شتوتجارت، كيرستوف ميشل، إن المقصود بالشعار هو ضرورة أن يفهم ويقبل كل شخص وجهات النظر المختلفة في عصر تنتشر فيه وجهات نظر متطرفة.

وطالب المشاركون في المسيرة بالمساواة الكاملة للمثليين وقبول كافة الناس على مختلف هوياتهم وتوجهاتهم الجنسية في كافة مجالات الحياة.

كما أحيت المسيرة ذكرى الحوادث التي وقعت في 28 حزيران/يونيو عام 1069 في مدينة نيويورك الأمريكية، وذلك عندما وقعت أعمال شغب في شارع "كريستوفر ستريت" بين المثليين والمتحولين جنسيا من جهة والشرطة من جهة أخرى، بعدما شنت الأخيرة حملة مداهمات على حانة "ستونوول إن" التي يرتادها مثليو الجنس.

ومن المقرر أن يدخل قانون يجيز زواج المثليين جنسيا في ألمانيا حيز التنفيذ اعتبارا من أول تشرين أول/أكتوبر المقبل.