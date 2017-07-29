وزير الخارجية الفرنسي في طهران الجمعة المقبلة

يزور وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، العاصمة الإيرانية طهران في الجمعة المقبلة، لمناقشة العلاثات الثنائية بين البلدين.

© REUTERS/ ALESSANDRO BIANCHI لودريان يجري لقاءات مع المسؤولين الإماراتين حول الأزمة الخليجية

القاهرة — سبوتنيك. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية مساء اليوم السبت، إن "الزياة من المقرر لها أن تستمر لمدة يومين، وتأتي بدعوة من وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف".

ومن المتوقع أن يقدم وزير الخارجية الفرنسي التهنئة للرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني، على إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية.

وشهدت العلاقات بين باريس وطهران تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة، بعدما توصلت إيران مع فرنسا وخمسة دول آخرى إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي في حزيران/ يونيو 2015، والذي تضمن رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران، في مقابل ضمان سلمية برنامجها النووي.