مقتل ستة في انفجار بمنجم للذهب

قالت السلطات اليوم السبت إن ستة أشخاص قتلوا في انفجار وقع في منجم للذهب غير مرخص في وسط كولومبيا.

وحسب "رويترز" قع الانفجار يوم الجمعة في بلدة بوريتيكا في إقليم أنتيوكيا وهي منطقة تكثر فيها المناجم غير المرخصة وكثيرا ما تشهد حوادث. وتم إنقاذ شخص بعد الانفجار.

وقالت هيئة مكافحة الكوارث في المنطقة إن سبب الانفجار لم يعرف حتى الآن وإن جثتين لا تزالان في المنجم.

وفي يونيو حزيران 2010 قتل انفجار في منجم للفحم في كولومبيا 73 شخصا في واحدة من أسوأ كوارث المناجم في البلد الواقع بجبال الإنديز.