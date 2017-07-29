جدل في ألمانيا حول حمام سباحة نسائي بسبب حراسه الرجال

هل هي "زوبعة في فنجان" كما وصفتها امرأة؟ أم قلق حقيقي بشأن حساسية النساء المسلمات بصفة خاصة، والنساء بصفة عامة، اللاتي يحتفظن بالحق بأن يكون لهن المكان الخاص بهن بعيدا عن الرجال؟.

© AP Photo/ Michael Reichel آلاف المثليين في مسيرة بشتوتجارت من أجل التنوع

وحسب (د.ب.أ) أصبح هذا الجدل العام يشكل أمرا هاما في ألمانيا خلال الأسابيع الاخيرة، حيث أثاره التماس من طالبة بشأن آخر حمام سباحة خارجي في البلاد مقصور على النساء، في مدينة فرايبورغ بجنوب ألمانيا.

وتتلخص مشكلتها في أنه على الرغم من أن حمام السباحة مخصص للنساء فقط، فإنه يظل به رجال.. إنهم حراس الإنقاذ.

وميدان المعركة هو لوريتوباد — الذي يسميه السكان المحليون بتحبب "لولو". ومدخله الوحيد هو باب خشبي ضيق، وهناك لافتة مكتوبة بوضوح "حمام سباحة للنساء". وإذا كنت ذكرا فأنت لا تنتمي الى المكان. وتحجب الرؤية عن المكان بضع قطع من الخشب.

ولوريتوباد موجود منذ عام 1886. وفي تلك الأيام، كانت كل حمامات السباحة منفصلة بالنسبة للجنسين احتراما للآداب العامة والأخلاقيات. ولكن مع توالي العقود تلاشي الانفصال تدريجيا وحلت محله حمامات السباحة المشتركة. ويظل لوريتوباد آخر حمام سباحة خارجي مقصور على النساء.

وبدأ النزاع الخاص بالنوع الاجتماعي عندما وضعت طالبة اسمها "جنينا تلاج" التماسا على الإنترنت تطالب فيه بإبعاد حراس الإنقاذ الذكور. وترى أن النساء يجب أن يكن فقط بين النساء.

وتزعم تالاج أن وجود الرجال يؤثر على نحو غير متناسب على النساء المسلمات، اللاتي يبقين بعيداً إذا كان هناك رجال في حمام السباحة. وتدفع تالاج أيضا بأن النساء ربما يردن أيضا ببساطة "منطقة يشعرن فيها بحماية أكثر وأيضا بعض الوقت في الخارج بعيدا عن التحديق والتحرش اليومي".

وسوف يستمر التماسها على الإنترنت حتى منتصف آب/أغسطس، وفي غضون ذلك الوقت تأمل تالاج أن يكون لديها ألفي مساند. وحتى الآن وقع الالتماس نحو 600 رجل وامرأة، وتقول تقارير إن 360 منهم ينتمون إلى فرايبورغ.

وانتشرت الأنباء والجدل حول الالتماس في الوقت نفسه عبر ألمانيا، وسمع الكثيرون للمرة الأولى أنه يوجد حمام سباحة خارجي مقصور على النساء.

ووجود حل لمشكلة تالاج ليس بسيطا كما يبدو للوهلة الأولى. هناك حارسات إنقاذ في لوريتوباد ولكن ليس بما يكفي منهن. وهكذا على مدى السنوات، تعين أن يتم تعيين حراس إنقاذ من الذكور.

وقال رينيه ديريونج المتحدث باسم هيئة حمامات السباحة في فرايبورغ: "لم يكن هناك مشكلة أبدا في هذاالأمر".

وقال ديريونج: "دهشنا من هذا النقاش لأنه لا يعكس الموقف الفعلي في حمام السباحة". وقال إن عمال الإنقاذ من الرجال يتصرفون بمهنية وهم متحفظون تجاه النساء، كما لم ترد أي شكاوى منهم. وخلاف ذلك يقول ديريونج إنه ليس هناك بديل حقيقة، حيث إنه كما هو الحال في كل مكان آخر بصفة عامة، هناك نقص في حراس الإنقاذ المؤهلين.

ويضيف ديريونج "ببساطة، ليس لدينا حارسات إنقاذ بما يكفي لكي يبقين على حمام السباحة في حالة تشغيل، والاقتصار عليهن". وإذا ما وضع الالتماس بإبعاد حراس الإنقاذ موضع التنفيذ، سيتعين إغلاق حمام السباحة بصفة دائمة.

ووجهة النظر هذه يدعمها أصدقاء لوريتوباد وهي رابطة خاصة أسست منذ أعوام ونأت بنفسها علنا عن الالتماس. والنساء اللاتي يترددن على حمام السباحة لا يشعرن بالسعادة بشأن الالتماس.

وتقول سيدة مسنة تتردد على حمام السباحة بانتظام للالتقاء بصديقاتها وإقامة "حفلات نسائية" كما تصفها "أنها زوبعة في فنجان". كان هناك على الدوام حراس إنقاذ من الذكور. وقالت امرأة أخرى إنها لا ترى مشكلة. وأضافت "في البداية ربما يبدو غير معتاد. ولكن الرجال يقومون بأداء عملهم فحسب".

ويؤكد المتحدث ديريونج أن الطلب يظل عاليا على لوريتوباد، حيث يزوره نحو 30 ألف سيدة كل عام. ولم يكن هناك أي انخفاض ملموس في الأرقام في أعقاب الجدل حول الالتماس.

اتضح أيضا أن لوريتوباد ليس حمام السباحة الوحيد المقصور على النساء في المنطقة، فعلى بعد 70 كيلومترا إلى الجنوب، في مدينة بازل السويسرية، هناك أيضا حمام سباحة مقصور على النساء — ولكنه أيضا به حراس إنقاذ من الرجال. وقال متحدث باسم السلطات السويسرية إن حمام السباحة وجهت إليه انتقادات من نساء مسلمات ملتزمات، وصل الكثير منهن من فرنسا، عبر الحدود.

وقال المتحدث: "ولكن القواعد ثبت نجاحها" — ومن ثم سوف يستمر استخدام الذكور في المستقبل.