بورش في ورطة

أكدت "بورشه" الألمانية أنها ستستدعي 21500 مركبة بعد العثور على برامج تلاعب في معدل انبعاث العوادم في السيارة "بورشه" موديل كايين ديزل 3.0 تي دي أي.

© AP Photo/ Michael Sohn, file استدعاء 3 ملايين سيارة مرسيدس بنز في أوروبا

وكان وزير النقل الألماني ألكسندر دوبرينت قد أعلن بالفعل عن الاستدعاء يوم الخميس الماضي.

وحسب (د.ب.أ) اعترفت شركة صناعة السيارات الفاخرة، المملوكة لشركة فولكس فاغن، بتركيب واستخدام برامج غير مشروعة سمحت لأحد طرز سياراتها الديزل باجتياز اختبارات الانبعاثات رغم تجاوزها للحدود المسموح بها في القيادة اليومية.