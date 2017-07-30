أستراليا تحبط مخطط إرهابي لإسقاط طائرة

كشف رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول، عن مخطط إرهابي كان يستهدف إسقاط طائرة.

© REUTERS/ أستراليا تصدر قرارا صادما بحق المسافرين لها من الشرق الأوسط وبحسب ما نقلته وكالة فرانس برس، قال تورنبول: "أستطيع أن أبلغكم، أن الليلة الماضية جرى في إطار محاربة الإرهاب عملية كبرى لإحباط مخطط إرهابي الغرض منه إسقاط تحطم طائرة".





وأشار تورنبول إلى أنه تم اعتقال أربعة أشخاص خلال مداهمات في سيدني، السبت، فضلا عن إدخال تدابير أمنية لجميع المطارات في أستراليا.





وبحسب السلطات الإسترالية فإنهم تمكنوا من إحباط نحو 12 محاولة إرهابية منذ سبتمبر 2014، بالإضافة إلى توجيه اتهامات إلى 60 شخصًا.