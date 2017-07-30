أمريكا ترد على صواريخ كوريا الشمالية

الأزمة الأمريكية مع كوريا الشمالية تصل إلى خط النهاية خاصة بعد اصرار كوريا على حقها في انتاج وتجربة صواريخا، بينما تطالبها أمريكي بالتوقف فورا.

© REUTERS/ KCNA كوريا الشمالية تعلن إطلاق ناجح ثاني لصاروخ بالستي وطالبت أمريكيا بتنظيم اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين، لمناقشة آخر إطلاق صاروخي لكوريا الشمالية ، وفقا لما نقلته قناة "سي بي أس"، نقلا عن مصادر دبلوماسية.





وأشارت القناة إلى أن الولايات المتحدة تريد من مجلس الأمن أن يناقش خلال الاجتماع " مسألة رد المجتمع الدولي لاختبار كوريا الشمالية."





لكن بنفس الوقت لم تجدر الإشارة عن إعلان طلبا رسميا لعقد اجتماع طارئ.





وقالت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي لقناة " سي بي أس ": " نحن لم ندعو إلى اجتماع ".





هذا وفي وقت سابق أعلنت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية إن "اجتماعًا عاجلًا لمجلس الأمن قد يعقد مطلع الأسبوع المقبل، كرد على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "هوانسونغ 14".





يذكر أن كوريا الشمالية أعلنت في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت عن إطلاق ناجح ثان لصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "هوانسونغ 14"، وقالت إن "الصاروخ قطع مسافة 998 كلم، واستمر التحليق 47 دقيقة و12 ثانية، وبلغ ارتفاعه 3 آلاف و724.9 كلم. ولم يشكل خطرا على الدول المجاورة".