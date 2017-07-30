بالفيديو...الصين تظهر أحدث التقنيات خلال العرض العسكري

أجري في الصين، عرضا عسكريا لذكرى الـ 90 لجيش التحرير الشعبي الصيني. وعرضت فيه أحدث المعدات العسكرية.

بدأ العرض العسكري، اليوم الأحد، في تمام الساعة 9:00 صباحا بتوقيت الصين، وترأسه الرئيس الصيني شي جين بينغ. وجرى العرض العسكري بميدان قاعدة تشوريخه في منطقة منغوليا الداخلية ذات الحكم المستقل بشمال الصين.

وقال جين بينغ خلال العرض العسكري "اليوم، نحن قريبون من هدفنا لإحياء الأمة الصينية أكثر من أي وقت مضى، فلذلك نحن بحاجة إلى بناء أقوى جيش شعبي بتاريخ البلاد".

وأشار الزعيم الصيني إلى أن جيش التحرير الشعبي الصيني قادر على هزيمة كافة الأعداء الغزاة والدفاع عن السيادة الوطنية والأمن والتنمية في البلاد.

وشارك في العرض 12000العسكري جندي و 129 طائرة حربية و 571 وحدة من المعدات الأرضية.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 40٪ من التكنولوجيا قد عرضت للمرة الأولى. كما عرضت الصواريخ البالستية من نوع "دي إف —31 أ جي" الجديدة.

وتأسس جيش التحرير الشعبي الصيني بتاريخ 1 أغسطس/آب عام 1927، خلال انتفاضة نانتشانغ ضد حزب الكومينتانغ الحاكم آنذاك.

وفي عام 2015، أعلن شي جين بينغ، أن الصين سوف تقلل من قواتها المسلحة بنسبة 300 ألف شخص حتى نهاية عام 2017.

ولا يزال الجيش التحرير الشعبي الصيني أكبر جيش في العالم وهو مؤلف من مليوني شخص.