ألمانيا: مقتل شخص وإصابة 3 أخرين على يد مسلح في ملهى ليلي

أعلنت الشرطةالألمانية، ان مسلحا اطلق النار في ملهى ليلي في مدينة كوستانز الألمانية وأدى ذلك الى مقتل مواطن وجرح 3 أخرين.

© flickr.com/ Nan Palmero جدل في ألمانيا حول حمام سباحة نسائي بسبب حراسه الرجال

وفي التفاصيل، ذكرت الشرطة الألمانية أن المسلح يبلغ 34 عاما وقد أصيب بطلقات نارية بعد مداهمة طويلة مع الشرطة بالقرب من الملهى الليلي. وأضافت الشرطة في بيانها أن المسلح دخل الى الملهى بعد مطاردة طويلة حيث اطلق النار على زبائن الملهى.

واستطاعت الشرطة من القبض على المسلح ونقله الى المستشفى وذكرت أن دوافع اطلاق النار ما زالت مجهولة. ونشرت السلطات الألمانية عناصر الشرطة في المدينة تحسبا لأي طارئ جديد قد يحدث.