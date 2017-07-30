بالفيديو...حريق أثناء مهرجان موسيقي في إسبانيا

قالت خدمات الطوارئ الإسبانية، إن أكثر من 20 ألف شخص جرى إجلاؤهم من مهرجان "أرض الغد" الموسيقي بعد اندلاع حريق على المنصة الرئيسية مساء أمس السبت، 29 يوليو/ تموز.

وقالت فرقة الإطفاء على حسابها في تويتر، إن الحريق الذي نشب أثناء عرض للألعاب النارية جرى إخماده قبل منتصف الليلة الماضية.

ويظهر الفيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي نشوب الحريق في المنصة الرئيسية وأدخنة كثيفة متصاعدة.

Voy con un vídeito del incendió del #Tomorrowland Barna, ni las ferias de Henry F eran tan mal organizadas pic.twitter.com/41fMqb1rde — Hugo Mendoza (@HugoMiguelMB) July 29, 2017

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ويقام المهرجان في منطقة، سانتا كولوما دي جرامينيت، في شمال برشلونة وهي المرة الأولى التي تستضيفه إسبانيا إذ كان يقام عادة في بلجيكا.

The roof! The roof! The roof is on fire!…No seriously. Give usted our money back… #Tomorrowland #TomorrowlandBarcelona pic.twitter.com/EaMeYkxymB — JavierSantosPaniego (@JPaniego) July 29, 2017

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