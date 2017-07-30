فيديو... جنود أتراك يعتدون بالضرب المبرح على شباب سوريين

ولفتت الأركان إلى أن السوريين الأربعة أُعيدوا إلى الأراضي السورية، حسب القانون التركي، بعد إجراء الفحوصات الطبية لهم والتأكد من حالتهم الصحية. بحسب "ترك برس".
وانتشر فيديو على وسائل الاجتماعي مؤخرا، يعود تاريخ تصويره إلى يوم الجمعة الماضي، حصد الكثير من الإدانات من الناشطين الأتراك والعرب.
ويظهر في الفيديو بضعة جنود أتراك يقومون بضرب وإهانة وشتم 4 شبان سوريين، ويسألونهم عن سبب القدوم إلى تركيا، ويدفعونهم للعودة إلى الأراضي السورية، ويتوعدونهم بالعقاب الشديد في حال محاولتهم العبور مرة أخرى إلى تركيا.
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