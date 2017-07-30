واشنطن: لا معنى لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول كوريا الشمالية

أكدت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد حاجة لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، لبحث استفزازات كوريا الشمالية.

واشنطن — سبوتنيك. وكتبت المندوبة على "توتير": "ليس هناك أي معنى لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي إن لم يحقق أهدافه".

وأشارت المندوبة إلى أن الوقت أصبح متأخراً كثيراً لعقد مباحثات مع كوريا الشمالية لأن، "التهديدات التي يمثلها نظام كوريا الشمالية للسلام العالمي واضحة للجميع".

وذكرت هايلي أنه تم اتخاذ بحق كوريا الشمالية العديد من القرارات الأممية، واتخاذ قرار إضافي لا يساهم بتعزيز ضغط المجتمع الدولي على كوريا الشمالية، "ليس له أي معنى".

وأكدت المندوبة أن اتخاذ قرار آخر بحق كوريا الشمالية "أسوء من أن لا يتخذ" لأنه يرسل إشارة إلى بيونغ يانغ حول عدم رغبة المجتمع الدولي بمواجهة كوريا الشمالية.

وحثت هايلي الصين على اتخاذ خطوات بحق كوريا الشمالية.

وأكدت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة "لم يعد لديها ما تقوله" بشأن كوريا الشمالية التي "لم تعد مشكلة للولايات المتحدة فحسب".

وأعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الصاروخ هواسونج-14 أُطلق يوم الجمعة ووصل إلى ارتفاع بلغ 3724.9 كيلومتر وقطع مسافة 998 كيلومترا وحلق لمدة 47 دقيقة و12 ثانية قبل أن يسقط في المياه الواقعة قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية.

وتأتي التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية بعد يوم واحد فقط من موافقة مجلس الشيوخ الأميركي على حزمة عقوبات ضد كوريا الشمالية وروسيا وإيران.

وأكدت كوريا الشمالية الأحد أنها اضطرت لتطوير صواريخ طويلة المدى وأسلحة نووية بسبب النوايا العدوانية "للوحوش الاستعمارية الأميركية" التي تبحث عن فرصة أخرى لغزو البلاد.

ورد سلاحا الجو الأميركي الأحد بتحليق قاذفتين أمريكيتين من طراز "بي-1بي" الأسرع من الصوت فوق شبه الجزيرة الكورية باستعراض للقوة ردا على التجربتين اللتين أجرتهما كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة لإطلاق صواريخ عابرة للقارات.