عقوبات أمريكية جديدة على فنزويلا

تخطط السلطات الأميركية فرض عقوبات على قطاع النفط الفنزويلي وعلى أشخاص، ردا على انتخابات الجمعية التأسيسية الوطنية في فنزويلا.

وقالت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن القرار قد يصدر اليوم الاثنين، ولن تشمل العقوبات فرض حظر على تصدير النفط من فنزويلا إلى الولايات المتحدة، ولكن واشنطن قد توقف مبيعات النفط الخفيفة إلى فنزويلا، والذي تستخدم فنزويلا لإنشاء خليط وقود أثقل مخصص للتصدير.