سيارة تدهس حشدا في مدينة لوس أنجليس الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية أن سيارة دهست حشدا من الناس في لوس أنجليس الأحد (بالتوقيت المحلي) مما أدى إلى إصابة تسعة أشخاص، أحدهم في حالة حرجة. =

وقالت إدارة الإطفاء في مدينة لوس أنجليس على تويتر إن ثمانية أشخاص نقلوا إلى مستشفيات بعد حادث وست بيكو بوليفارد. مؤكداً أن شخصا تاسعا أصيب لكن إصابته لم تستلزم نقله إلى المستشفى.





وأضافت إدارة الإطفاء إن رجلا في حالة حرجة، مشيرة إلى أن ثلاثة آخرين إصاباتهم خطيرة وأن الأربعة الآخرين إصاباتهم متوسطة.





ومن جانبه أكد المتحدث باسم الشرطة في لوس انجليس، روزاريو هيريرا أن سائق السيارة لم يغادر مكان الحادث، وأن الحادث وقع بسبب عطل وليس هجوماً.