آبي وترامب يتفقان على اتخاذ إجراءات بشأن كوريا الشمالية

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الاثنين أنه أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ضوء تجربة كوريا الشمالية الصاروخية الأخيرة.

وقال آبي للصحفيين: " أتفقنا على أتخاذ أجراء بشأن كوريا الشمالية".





وأشاد آبي بالتزام الرئيس الأميركي بشأن كوريا الشمالية ومؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده لحماية الشعب الياباني.





وبسياق متصل نقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، عن آبي، أنه يحث مرة أخرى الصين وروسيا لزيادة الضغط على كوريا الشمالية للحد من استفزازاتها في المنطقة.





وكانت كوريا الشمالية أكدت أنها أجرت تجربة ناجحة أخرى يوم الجمعة الماضي لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أثبت قدرته على ضرب الأراضي الأميركية.





وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الصاروخ هواسونج-14 الذي أُطلق الجمعة وصل إلى ارتفاع بلغ 3724.9 كيلومتر وقطع مسافة 998 كيلومترا وحلق لمدة 47 دقيقة و12 ثانية قبل أن يسقط في المياه الواقعة قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية.



