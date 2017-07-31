واشنطن لن تعترف بنتائج الانتخابات في فنزويلا

قالت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أن انتخاب جمعية تأسيسية جديدة في فنزويلا تحت قيادة رئيس البلاد الحالي، نيكولاس مادورو "خطوة نحو الديكتاتورية" وأن الولايات المتحدة لن تقبل بحكومة غير شرعية في كراكاس.

وقالت المندوبة في تغريده على تويتر بأول رد رسمي لواشنطن على الانتخابات التي جرت أمس: "انتخابات مادورو الزائفة خطوة أخرى نحو الديكتاتورية.. لن نقبل حكومة غير شرعية.. وسيسود الشعب وستسود الديمقراطية في فنزويلا".





وتخطط السلطات الأمريكية لفرض عقوبات على قطاع النفط الفنزويلي وعلى أشخاص، ردا على انتخابات الجمعية التأسيسية الوطنية في فنزويلا.





وقالت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن القرار قد يصدر اليوم الاثنين، ولن تشمل العقوبات فرض حظر على تصدير النفط من فنزويلا إلى الولايات المتحدة، ولكن واشنطن قد توقف مبيعات النفط الخفيفة إلى فنزويلا، والذي تستخدم فنزويلا لإنشاء خليط وقود أثقل مخصص للتصدير.