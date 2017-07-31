فرار 12 سجينا من حبس في ولاية ألاباما الأمريكية

قالت السلطات إن 12 نزيلا فروا يوم الأحد، من سجن بولاية ألاباما الأمريكية.

© AP Photo/ Paul White بعد معركة قضائية...السجن لرجل تزوج من 25 امرأة في آن واحد

وأضافت أن ستة منهم ما زالوا طلقاء وبينهم اثنان سجنا بتهمة الشروع في قتل. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وقال رئيس شرطة مقاطعة ووكر على الفيسبوك، إن النزلاء فروا من سجن المقاطعة. ولم تتوفر تفاصيل بشأن توقيت فرارهم أو كيف حدث ذلك.

وقال مكتب رئيس الشرطة، إن السلطات تمكنت من القبض على ستة منهم، لكن لا يزال البحث جاريا عن الستة الآخرين.