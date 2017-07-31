هجوم انتحاري يستهدف السفارة العراقية في كابول و"داعش" يعلن مسؤوليته

أفاد مسؤولون أمنيون في العاصمة الأفغانية كابول بوقوع هجوم انتحاري على مجمع للشرطة قرب السفارة العراقية في كابول.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة "رويترز" إن قوات الأمن توجهت إلى موقع الحادث، وأن معركة بالأسلحة تجرى الآن.

© REUTERS/ Omar Sobhani 35 قتيلا وعشرات الجرحى في انفجار سيارة مفخخة غربي كابول

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي عن مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري.

من جانبها أكدت الخارجية العراقية أن الهجوم الإرهابي استهدف سفارتها في العاصمة الأفغانية.

وتشهد العاصمة الأفغانية كابول عدم استقرار أمني والعديد من التفجيرات والهجمات الانتحارية.

وأوضح تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان "اليوناما"، في منتصف يوليو/ تموز الجاري، أن أعداد الضحايا المدنيين في الصراع الدائر في أفغانستان وصل إلى مستويات قياسية جديدة خلال النصف الأول من عام 2017.

وذكر التقرير أن عدد المدنيين الذين سقطوا قتلى خلال هذه الفترة بلغ 1662، وهو ما يظهر ارتفاعا بنسبة 2% عن نفس الفترة العام الماضي.