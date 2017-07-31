كوريا الشمالية لأمريكا "اركعوا للاعتذار"

© REUTERS/ Damir Sagolj جنرال أمريكي: مستعدون لتوجيه ضربة قاتلة ضد كوريا الشمالية

وكتبت الصحيفة الكورية الشمالية "الإمبرياليون الأمريكيون يجب أن يتخلوا عن سياستهم العدائية تجاه كوريا الشمالية وشعبها، ويتوجب على الأمريكيين تقديم الاعتذار والركوع لزعيم كوريا الشمالية وشعبها بعد كل ما ألحقوه من ضرر لدولتنا وشعبها الذي عانى كثيرا من سياسات أمريكا الاستعمارية".

وأضافت الصحيفة "لا شك أن التجربة الصاروخية الأخيرة كانت ناجحة وهي تدل على أن الدولة قوية ومتكاتفة لمحاربة الإمبريالية الأمريكية، ويجب أن يفهم الأمريكيون أن كوريا الشمالية هي ليست لقمة سائغة لهم وسترد على أي ضربة".

وخلصت الصحيفة إلى اعتبار التجربة الصاروخية الأخيرة أنها خطوة مهمة لكي تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة النظر بسياستها تجاه كوريا الشمالية وشعبها.