ألمانيا تدعو لإجراءات أوروبية ردا على العقوبات الأمريكية ضد روسيا

قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريز، اليوم الاثنين، إن العقوبات الجديدة، التي اقترح مشرعون أمريكيون فرضها على روسيا، من شأنها الإضرار بشركات أوروبية، تمثل انتهاكا للقانون الدولي وينبغي للمفوضية الأوروبية أن تدرس اتخاذ إجراءات مضادة.

© Sputnik. Aleksey Drujinin بوتين ومادورو يبحثان هاتفيا المشاريع المشتركة في مجال الطاقة

وأضافت تسيبريز لمجموعة صحف "فونكه ميدين غروبه":

بكل بساطة ووضوح، نحن نعتبر ذلك يتعارض مع القانون الدولي.

وأشارت الوزيرة الألمانية إلى ضرورة أن تنظر المفوضية الأوروبية في التدابير المضادة، حسبما نقلت "رويترز".

وقالت الحكومة الألمانية وكبار رجال الأعمال إن العقوبات الجديدة التي أقرها مجلس النواب الأمريكي، هذا الشهر، من شأنها منع شركات ألمانية من العمل في مشاريع لمد خطوط أنابيب تعد ضرورية لأمن الطاقة في ألمانيا.