السفارة الأمريكية في موسكو: منع دخول موظفينا لمنشأة "دبلوماسية"

اتهمت السفارة الأمريكية في موسكو السلطات الروسية، اليوم الإثنين، بمنع دبلوماسيين من دخول منشأة على مشارف العاصمة الروسية بعد أن سمحت لهم في وقت سابق بالدخول حتى ظهيرة غد الثلاثاء لاستعادة متعلقاتهم، حسب "رويترز".

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والمنشأة التي تقع على نهر موسكفا شمال غربي العاصمة الروسية استأجرتها السفارة الأمريكية لموظفيها لاستخدامها في الاستجمام.

وقالت موسكو إنها تسترد المنشأة في إطار إجراءات للرد بعد تصديق واشنطن على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.

وقالت "رويترز" إن مصورها التلفزيوني شاهد خارج المنشأة خمس مركبات بلوحات دبلوماسية من بينها شاحنة تصل للموقع. وقال إن المركبات لم يسمح لها بالدخول.

وقالت متحدثة باسم السفارة "وفقاً لما أبلغتنا به الحكومة الروسية كان من المفترض أن يسمح للبعثة الأمريكية إلى روسيا بالدخول لمنشأتنا حتى ظهيرة الأول من أغسطس/ آب… لم يسمح لنا بالدخول طوال النهار لا اليوم ولا أمس… نحيلكم إلى الحكومة الروسية لتشرح سبب المنع".