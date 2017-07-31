الأمم المتحدة تعلق على قضية تقليص عدد الدبلوماسيين الأمريكيين في روسيا

صرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الإثنين، أن تقليص عدد الدبلوماسيين الأمريكيين في روسيا، هو مسألة علاقات ثنائية.

© Sputnik. Ruslan Krivobok البنتاغون: تقليص عدد موظفي الدبلوماسيين في روسيا لم يؤثر على اتصالات العسكريين

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال دوجاريك للصحفيين "فيما يخص مسائل العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا وما يتعلق بالدبلوماسيين، فنحن، بطبيعة الحال، نراقبها عن كثب، ولكن الأمر في الوقت الراهن، هو مسألة علاقات ثنائية".

هذا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق، أن التمثيل الدبلوماسي للولايات المتحدة في روسيا سيتم خفضه بمقدار 755 شخصاً، ليتساوى مع عدد أفراد البعثة الدبلوماسية الروسية في أمريكا، ويصبح 455 شخصاً في كل بعثة.

من جانبها اعتبرت الخارجية الأمريكية أن إجراءات موسكو هذه غير مبررة وووعدت بالرد عليها.