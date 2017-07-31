الصين تخلي مسؤوليتها عن أزمة كوريا الشمالية

قال سفير الصين لدى الأمم المتحدة، ليو جيه يي، اليوم الإثنين، أن الأمر يعود للولايات المتحدة وكوريا الشمالية وليس لبلاده، في محاولة خفض التوتر واستئناف المفاوضات لنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.