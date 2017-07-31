ترامب يقيل مدير البيت الأبيض للاتصالات

قرر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إقالة أنطوني سكاراموتشي من منصبه كمدير للاتصالات، وفقاً لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الإثنين، نقلا عن ثلاثة أشخاص لم تحدد أسماءهم على علم بالقرار.

© RIA Novosti. Ilia Pytalev السفارة الأمريكية في موسكو: منع دخول موظفينا لمنشأة "دبلوماسية"

جاءت إقالة سكاراموتشي بعد ساعات من تعيين ترامب الجنرال المتقاعد جون كيلي كبيرا لموظفي البيت الأبيض.

وحسب صحيفة "بوليتيكو"، إن إقالة سكاراموتشي جاءت بطلب من كيلي كما أكد مسؤولون في البيت الأبيض لم تكشف هويتهم.

من جانبه أكد البيت الأبيض، اليوم الاثنين، استقالة سكاراموتشي، وجاء في بيان السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، سارة ساندرز: "اعتبر السيد سكاراموتشي، أنه من الأفضل إعطاء رئيس (الجديد) الموظفين جون كيلي الحرية الكاملة والفرصة لتشكيل فريقه الخاص ".