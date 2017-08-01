رئيس فنزويلا يتحدى العقوبات الأمريكية

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنه لا يخاف وفخور بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضده، محذر دونالد ترامب بارتكاب أكبر خطأ في حياته.

© AFP 2017/ Timothy A. Clary بريطانيا ترفض ما يحدث في فنزويلا ونقلت قناة غلوبوفيشين عن مادورو قوله خلال حفل أقيم في كاراكاس: "أنا لست خائفا من الإمبراطورية، أنا رئيس مستقل لبلد حر، وفرضوا عقوبات ضدي للانتخابات الحرة لهذه المؤسسة، الجمعية الوطنية التأسيسية ؟ أشعر بالفخر من هذه العقوبات".

وأضاف أن "ترامب ارتكب أكبر خطأ في حياته لتصادمه مع فنزويلا".

وأشار مادورو إلى أنه مستعد لمد يده للتوصل إلى حوار مع نظيره الأمريكي.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، بسبب "تقويض الديمقراطية"، بحسب وزارة الخزانة الأميركية.

وبموجب العقوبات، كل أصول مادورو، التي هي في نطاق سلطة الولايات المتحدة سيتم تجميدها، و سيمنع المواطنين الأميركيين من التعامل معه.