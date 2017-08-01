كوبا: ما يحدث مع فنزويلا هجمة دولية منسقة لإسكاتها

قالت السلطات الكوبية، أن فنزويلا تتعرض لهجمة دولية من قبل حكومة الولايات المتحدة، بدعم من الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية.

© REUTERS/ HANDOUT رئيس فنزويلا يتحدى العقوبات الأمريكية وقالت الحكومة الكوبية في بيان أن الحملة "منسقة تنسيقا جيدا.. وتهدف لإسكات الشعب الفنزويلي وعدم الاعتراف بإرادته، لإجباره على الاستسلام عن طريق الهجمات والعقوبات الاقتصادية".





وأشارت الخارجية الكوبية إلى أن هذه "الممارسات التدخلية" مألوفة بالنسبة لها.





وأكدت الخارجية على أن الفنزويليين وحدهم لهم الحق في حل والتغلب على مشاكلهم وتحديد مستقبلهم.





وفرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، بسبب "تقويض الديمقراطية"، بحسب وزارة الخزانة الأميركية.





وبموجب العقوبات كل أصول مادورو التي هي في نطاق سلطة الولايات المتحدة سيتم تجميدها، و سيمنع المواطنين الأميركيين من التعامل معه.