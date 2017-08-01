الرئيس الصيني: شعبنا يحب السلام ولن يسمح بسلب أي شبر من أراضيه

اعلن الرئيس الصيني جين بينغ، اليوم الثلاثاء، إن الشعب الصيني يعتز بالسلام ولم يصبح يوما ما معتدي، لكن لن يسمح لأحد أن يسلب إي شبر من أراضيه.

© REUTERS/ Axel Schmidt الصين تخلي مسؤوليتها عن أزمة كوريا الشمالية

بكين-سبوتنيك.وقال جين بينغ ، خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ90 لجيش التحرير الشعبي الصيني: " الشعب الصيني يحب السلام، ولم يصبح يوما ما معتدي ولن يوسع حدوده على حساب الآخرين،

لكن لن يسمح أبدا لأي شخص أو منظمة أو حزب سياسي أن يسلب إي شبر من أراضيه في أي وقت ، أو بأي شكل من الأشكال ".

وشدد على أنه ليس بوسع أحد ان يجبر بكين على تحمل أي شيء يهدد "سيادة وأمن ومصالح التنمية في البلاد".