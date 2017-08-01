بينس: ترامب يوقع قانون فرض العقوبات الجديدة على روسيا

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس إن الرئيس ترامب سيوقع "بالتأكيد" قانونا لفرض عقوبات على روسيا.

وأعرب بينس، خلال زيارة له إلى تبليسي، عن ثقته بأن ترامب سيوقع على الدفعة الأخيرة من العقوبات على روسيا.

© RIA Novosti. Vladimir Fedorenko العقوبات الأمريكية الجديدة بحق روسيا تقابلها عقوبات جوابية

ووافق الكونغرس الأمريكي، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية، فضلا عن حد قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رفع القيود المفروضة على موسكو.

وقال البيت الأبيض إن ترامب يعتزم التوقيع على مشروع القانون.

جدير بالذكر أنه، في ديسمبر/ كانون الأول 2016، اعتمدت واشنطن عقوبات على روسيا بسبب تدخلها المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهو الأمر الذي نفته موسكو مرارا وتكرارا.