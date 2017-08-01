لوكاشينكو: التعاون البيلاروسي - الصيني نموذج للتعاون المتبادل المنفعة

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن التعاون البيلاروسي - الصيني في المجالات العسكرية والعسكرية الفنية هو نموذج للتعاون المتبادل المنفعة.

© Sputnik. Anton Denisov الرئيس الصيني: شعبنا يحب السلام ولن يسمح بسلب أي شبر من أراضيه

مينسك-سبوتنيك. نقل المكتب الصحفي الرئاسي عن الرئيس البيلاروسي، في تهنئة للرئيس الصيني شي جين بينغ، بمناسبة الذكرى الـ90 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني، قوله "التعاون الصيني- البيلاروسي في المجال العسكري والعسكري الفني هو نموذج

للتعاون المتبادل المنفعة والثقة ذات الطابع الإستراتيجي الشامل".

وأكد الرئيس البيلاروسي، في تهنئته أن "القوات المسلحة الصينية دافعت عن استقلال البلاد وحرية الشعب الصيني خلال معارك شرسة ببسالة".

وعبر الرئيس البيلاروسي عن "فخره بأن المدافعين عن بلداننا قدموا المساعدة المتبادلة لمواجهة الفاشية العالمية، والنزعة العسكرية وفي وحدات الجيش السوفياتي المشارك بالقتال للدفاع عن أوهان وخلال تحرير شمال شرق البلاد كان هناك الكثير من البيلاروسيين، ومنح

العديد منهم لقب بطل الاتحاد السوفياتي، حيث ساهموا مع الشعب الصيني في حماية العالم".

وشهدت الصين، الأحد 30 تموز/ يوليو، عرضا عسكريا ضخما بمناسبة مرور 90 عاما على تأسيس الجيش بحضور الرئيس شي جين بينغ بمشاركة 12 ألف عسكري و700 طائرة وقطعة عسكرية.