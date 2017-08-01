لوكاشينكو: التعاون البيلاروسي - الصيني نموذج للتعاون المتبادل المنفعة

للتعاون المتبادل المنفعة والثقة ذات الطابع الإستراتيجي الشامل".
وأكد الرئيس البيلاروسي، في تهنئته أن "القوات المسلحة الصينية دافعت عن استقلال البلاد وحرية الشعب الصيني خلال معارك شرسة ببسالة".
وعبر الرئيس البيلاروسي عن "فخره بأن المدافعين عن بلداننا قدموا المساعدة المتبادلة لمواجهة الفاشية العالمية، والنزعة العسكرية وفي وحدات الجيش السوفياتي المشارك بالقتال للدفاع عن أوهان وخلال تحرير شمال شرق البلاد كان هناك الكثير من البيلاروسيين، ومنح
العديد منهم لقب بطل الاتحاد السوفياتي، حيث ساهموا مع الشعب الصيني في حماية العالم".
وشهدت الصين، الأحد 30 تموز/ يوليو، عرضا عسكريا ضخما بمناسبة مرور 90 عاما على تأسيس الجيش بحضور الرئيس شي جين بينغ بمشاركة 12 ألف عسكري و700 طائرة وقطعة عسكرية.
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