طيار "إف-18" الأمريكي يتحدث كيف أسقط الطائرة السورية "سو-22"

تحدث الجانب الأمريكي عن الحادث، الذي تم فيه إسقاط المقاتلة السورية سو-22 فيه.

ووفقا للقائد الملازم، مايكل تريميل، الذي أسقط الطائرة السورية سو-22، إن الحداث لم يستمر أكثر من 8 دقائق.

قال تريميل إنه لم يتصل مباشرة مع الطيار السوري، مؤكدا أن الطيار السوري تلقى عدة تحذيرات من طائرات الأواكس التي كانت ترافق إف-18.

وتلقى الطيار الأمريكي تعليمات، "إن الطائرة السورية تضرب مواقعا تتواجد فيها "المعارضة المعتدلة" المدعومة من قبل الولايات المتحدة تقاتل "داعش"، لذلك من أجل إنقاذ "رجالنا على الأرض"، قمت بضرب الطيار السوري".

غير أن الخبراء شككوا في كلام الطيار الأمريكي. فقد أكد تريميل أنه استطاع ضرب سو-22 بطلقتين. وزعم أنه في أول مرة أطلق صاروخ AIM-9X للأهداف القريبة، ولكن الطيار السوري أطلق قذيفة حرارية، أبعدت الصاروخ. بعد ذلك أطلق تريميل صاروخ AIM-120 AMRAAM الذي يعمل على مسافات كبيرة.

ويشك الخبراء في أن صاروخ AIM-9X الحديث لم يستطع إصابة الطائرة القديمة. يبدو أنه لم يكن هناك أي "تحذيرات"، أطلقت المقاتلة الأمريكية صاروخ AIM-120 من على بعد وأسقطت سو-22.