بينس: أمريكا لن تتوقف عن تقديم دعمها لجورجيا

أعلن نائب الرئيس الأميركي، مايك بينس، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى تبيليسي، أن إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب تؤيد بيان بوخارست لدعم انضمام جورجيا إلى حلف الناتو.

© Fotolia/ Gelangelan أعضاء في الكونغرس يطالبون ترامب بتعزيز التعاون مع جورجيا

تبيليسي-سبوتنيك. وقال بينس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الجورجي غيورغي كفيريكاشفيلي "نحن مع ترامب نرحب ببيان قمة بوخارست بأن جورجيا ستصبح عضوا في الناتو.

الشعب الجورجي يتقدم سريعا في هذا الاتجاه والنظام الديمقراطي يستمر في التطور، بالإضافة إلى أن بطولة هذا البلد تدهشنا دائما".

هذا وأعرب بينس عن الشكر لجورجيا على مشاركة العسكريين الجورجيين في بعثات حلف الناتو لحفظ السلام في أفغانستان، مشيرا إلى أن 31 عسكريا جورجيا قد ضحوا بحياتهم هناك.

واختتم بأن الولايات المتحدة تقيم تقييما عاليا مساهمة الجانب الجورجي في هذا المجال، مؤكدا مرة أخرى أنه وصل إلى جورجيا حاملا معه رسالة من الرئيس ترامب يقول فيها "إننا معكم، الولايات المتحدة لن تتوقف عن تقديم دعمها لجورجيا!".