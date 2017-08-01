بينس: أمريكا لن تتوقف عن تقديم دعمها لجورجيا

الشعب الجورجي يتقدم سريعا في هذا الاتجاه والنظام الديمقراطي يستمر في التطور، بالإضافة إلى أن بطولة هذا البلد تدهشنا دائما".
هذا وأعرب بينس عن الشكر لجورجيا على مشاركة العسكريين الجورجيين في بعثات حلف الناتو لحفظ السلام في أفغانستان، مشيرا إلى أن 31 عسكريا جورجيا قد ضحوا بحياتهم هناك.
واختتم بأن الولايات المتحدة تقيم تقييما عاليا مساهمة الجانب الجورجي في هذا المجال، مؤكدا مرة أخرى أنه وصل إلى جورجيا حاملا معه رسالة من الرئيس ترامب يقول فيها "إننا معكم، الولايات المتحدة لن تتوقف عن تقديم دعمها لجورجيا!".
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