جرح جندي في قصف متبادل على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الثلاثاء، أنه نتيجة للقصف المتبادل مع الجانب الأذربيجاني في إحدى القرى الحدودية لإقليم تافوش الأرميني، أصيب عسكري متعاقد بجروح.

© Sputnik. Mikhail Klimentiev رئيس أرمينيا: الدعوات لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا خطيرة

يرفان — سبوتنيك. وقال المتحدث الصحفي باسم وزير الدفاع الأرميني، أرتسرون هوفانيسيان، لوكالة "سبوتنيك": أصيب عسكري بجروح، وسيتم نقله إلى يرفان.

واحتدمت الأوضاع في قره باغ، في مطلع نيسان/أبريل 2016، وتبادلت أرمينيا وجمهورية قره باغ غير المعترف بها من جهة، وأذربيجان من جهة أخرى، الاتهامات بالقصف والعمليات الهجومية على خط التماس، ما أدى لسقوط عشرات القتلى.

وتجدر الإشارة إلى أن الخلاف بين أرمينيا وأذربيجان بسبب إقليم "قره باغ" ذي الأغلبية الأرمينية، بدأ في عام 1988، عندما أعلن الإقليم خروجه من جمهورية أذربيجان الاشتراكية.

وأدى النزاع المسلح في المنطقة لفقدان أذربيجان لسيطرتها على الإقليم. ومنذ عام 1992 تجري مفاوضات لتسوية النزاع في إطار "مجموعة مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي تترأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا.