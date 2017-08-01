إيران: انطلاقة ناجحة لصاروخ جديد

أكدت إيران نجاحها في إطلاق صاروخ جديد من صنع محلي.

وأفادت وكالة أنباء فارس أن وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان أكد للصحفيين أنه تم إطلاق صاروخ سيمورغ بنجاح.

وأضاف وزير الدفاع الإيراني "أننا حققنا أهدافنا ولا نتوقع أن تقول الولايات المتحدة إن العملية (عملية إطلاق صاروخ سيمورغ) كانت ناجحة".

وأطلقت إيران صاروخ سيمورغ إلى الفضاء في 27 يوليو/تموز 2017 على سبيل التجربة.

وقال التلفزيون الإيراني إن صاروخ سيمورغ يقدر على حمل قمر صناعي يبلغ وزنه 250 كيلوغراما إلى مدار في الفضاء يبلغ ارتفاعه 500 كيلومتر.

وأفادت قناة "فوكس نيوز" أن المخابرات الأمريكية رأت أن التجربة التي أجرتها إيران في يوم الخميس الماضي كانت فاشلة.