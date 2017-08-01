بالصور والفيديو...الدبلوماسيون الأمريكيون يخلون مع ممتلكاتهم مبنى لسفارتهم في موسكو

غادرت شاحنات محملة بأثاث وأغراض الدبلوماسيين مبنى تابعا للسفارة الأمريكية في العاصمة الروسية موسكو، صباح اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكرته "رويترز".

© Sputnik. Michail Klementiev بوتين يأمر بمغادرة 755 دبلوماسيا أمريكيا ردا على العقوبات

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، يوم الأحد الماضي، إن روسيا أمرت الولايات المتحدة بتقليص 755 من موظفي سفارتها وقنصليتها البالغ عددهم 1200 بحلول الأول من شهر أيلول/ سبتمبر.

وقالت موسكو إنها ستسترد مبنيين تستأجرهما السفارة لدبلوماسيين أمريكيين بعد أن وافق مجلسا النواب والشيوخ الأمريكيان مؤخرا على فرض عقوبات جديدة على روسيا.

© Sputnik. Evgenya Novozhenina البيت الريفي في منطقة "سيريبرياني بور"

وقال الرئيس بوتين إن لدى روسيا طيف واسع من الإجراءات للرد على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن روسيا عرضت على واشنطن التعاون عدة مرات بما في ذلك التعاون في الأمن السيبراني ولم تسمع سوى اتهامات لا أساس لها، مؤكدا، في الوقت ذاته، أن روسيا والولايات المتحدة تحرزان تطورا في التعاون بالرغم من الصعوبات.

وأضاف الرئيس الروسي أن موسكو طمحت طويلا في تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة لكن يبدو أن الموقف لن يتغير قريبا.