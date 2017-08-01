أثناء علاجه من السرطان...سيناتور أمريكي يخصص وقتا للهجوم على ترامب

وانتقد ماكين، رئيس لجنة القوات المسلحة في الكونغرس، في تصريحات جديدة، استراتيجية ترامب في التعامل داخل أفغانستان، وما وصفه بخطة الإدارة الأمريكية "المتأخرة" في بلد مزقته الحرب.
وقال ماكين في بيان نشرته صحيفة "واشنطن إكزامينر" الأمريكية:
"يبدو أنني سأكون بصحة جيدة، حتى أتمكن من الضغط على الإدارة الأمريكية لفرض استراتيجية أقوى بشأن أفغانستان".
وتابع قائلا "بعد أكثر من 6 أشهر من تنصيب الرئيس ترامب، لا توجد استراتيجية واضحة لتحقيق النجاح في أفغانستان".
ويدعم ماكين بشدة استراتيجية تهدف إلى زيادة عدد القوات الأمريكية الموجودة حاليا في أفغانستان.
يذكر أن ماكين غادر واشنطن متوجها إلى ولاية أريزونا لبداية رحلة علاج طويلة بالإشعاع والكيميائي للقضاء على ورم سرطاني في الدماغ.
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