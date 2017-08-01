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18:04 01 أغسطس/ أب 2017
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    خبير: الصواريخ الموجهة المضادة للدروع ستجر وراءها أسلحة فتاكة أخرى من الولايات المتحدة

    © flickr.com/ U.S. Missile Defense Agency
    العالم
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    رأى الرئيس السابق للإدارة الأساسية للتعاون العسكري الدولي بوزارة الدفاع الروسية، رئيس أكاديمية الدراسات الجيوسياسية، الجنرال ليونيد إيفاشوف، اليوم الثلاثاء، أن توريد صواريخ موجهة مضادة للدروع إلى أوكرانيا من صنع أمريكي يمكن أن يصبح بدايةً لتزويد الجيش الأوكراني بأسلحة أمريكية فتاكة.

    موسكو — سبوتنيك. وقال إيفاشوف لـ"سبوتنيك" بأن: "توريد الصواريخ المضادة للدروع وأسلحة أخرى لأوكرانيا هو مشروع آخر لأوباما، وكان جون مكين من أبرز مؤيديه. عندما جرت مشاورات حول توريد الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا، شغلت الصواريخ الموجهة المضادة للدروع المرتبة الأولى. وكان تبرير ذلك بأن هناك دبابات روسية تحارب في دونباس".

    وأشار الخبير، إلى أن حاجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأوكرانيا تقتصر على كونها عائقا لتوريد الغاز الروسي إلى أوروبا.

    الجيش الأوكراني
    © REUTERS/ Oleksandr Klymenko
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    وقال بهذا الصدد: "ما زالت القوى السابقة، التي كانت تشعل الصراع الأوكراني وحضرت لانقلاب السلطة، واستثمرت أموال كثيرة حتى ينجح الانقلاب، بالتأكيد هي من يروج للمشروع. وعلى الأغلب سيوافق ترامب معها، وضعه غير ثابت اليوم".

    ويعتقد الخبير أن "الصواريخ الموجهة المضادة للدروع ستجر وراءها أنواع أخرى من الأسلحة الفتاكة".

    ووفقاً لإيفاشوف، الأسلحة الأمريكية هي جزء صغير من مشروع تعزيز تسليح الجيش الأوكراني.

    يذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال" كانت قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين، أن البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية وضعا خطة لتوريد صواريخ مضادة للدروع وأسلحة أخرى لأوكرانيا. ولم يحصلا على موافقة البيت الأبيض بعد.

    هذا ويعارض معظم السياسيين الأوروبيين توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وأعلن وزير الخارجية الألماني السابق فرانك-فالتر شتاينماير قبل ذلك، أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا هو سبيل خطر وقد يؤدي إلى نتائج عكسية.

    وأعلن رئيس مجلس الناتو العسكري بيتر بول، أنه لا يرى ضرورة في توريد أسلحة فتاكة لأوكرانيا.

    ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/ أبريل من عام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالها من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

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    الكلمات الدلالية:
    أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
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