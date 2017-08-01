الناتو يعترض ثلاث طائرات روسية قرب المجال الجوي لإستونيا

قال حلف شمال الأطلسي في بيان له، إن مقاتلات إسبانية وفنلندية أُرسلت لاعتراض ثلاث طائرات روسية حلقت قرب المجال الجوي لإستونيا اليوم الثلاثاء.

وأضاف الحلف أن الطائرات الروسية كانت عبارة عن اثنتين من طراز "ميغ-31" وطائرة نقل من طراز "أنتونوف إيه.إن-26"، بحسب "رويترز".

وجاء في البيان "تم الدفع بطائرتين إسبانيتين من طراز "إف-18" تعملان ضمن بعثة الحراسة الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي بمنطقة البلطيق من قاعدة أماري الجوية في إستونيا…وتم الدفع بطائرات فنلندية أيضا لاعتراض الطائرات".

وتزايدت عمليات الاعتراض التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي للطائرات الروسية خلال السنوات الأخيرة وسط تفاقم التوترات بين الغرب وموسكو بسبب الأزمة الأوكرانية.