سيناتور: ترامب مستعد لحل عسكري مع كوريا...هو قال لي ذلك وأنا أصدقه

أكد السيناتور الأمريكي ليندسي غريم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستعد لحل عسكري لمسألة برنامج كوريا الشمالية النووي.

واشنطن — سبوتنيك. وقال غريم على أثير قناة "إن بي سي"، اليوم الثلاثاء، واصفا حديثه مع ترامب: "هناك خيار عسكري…تدمير برنامج كوريا الشمالية وكوريا الشمالية نفسها…تم تأجيل هذا العمل 20 عاما. وإذا استمروا في محاولات ضرب أمريكا بمساعدة صاروخ عابر للقارات، ستكون هناك حربا مع كوريا الشمالية بسبب برنامجها الصاروخي".

وأضاف غريم:

"هو، ترامب، قال ذلك لي. وأنا أصدقه".

ووفقا لغريم، هو شخصيا يفضل السيناريو السلمي، ولكن الولايات المتحدة لن تسمح لكوريا الشمالية بامتلاك أسلحة نووية ووسائل إيصالها.

هذا وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت صباح يوم السبت المنصرم، عن إطلاق ناجح لصاروخ باليستي عابر للقارات. وتم إطلاق الصاروخ مساء يوم الجمعة 28 تموز/ يوليو، بحضور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. وهذه هي العملية الثانية لإطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات لكوريا الشمالية في شهر تموز/ يوليو، حيث تم إطلاق الصاروخ الأول يوم 4 تموز/ يوليو.