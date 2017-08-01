سيناتور: ترامب مستعد لحل عسكري مع كوريا...هو قال لي ذلك وأنا أصدقه

وأضاف غريم:
"هو، ترامب، قال ذلك لي. وأنا أصدقه".
ووفقا لغريم، هو شخصيا يفضل السيناريو السلمي، ولكن الولايات المتحدة لن تسمح لكوريا الشمالية بامتلاك أسلحة نووية ووسائل إيصالها.
هذا وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت صباح يوم السبت المنصرم، عن إطلاق ناجح لصاروخ باليستي عابر للقارات. وتم إطلاق الصاروخ مساء يوم الجمعة 28 تموز/ يوليو، بحضور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. وهذه هي العملية الثانية لإطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات لكوريا الشمالية في شهر تموز/ يوليو، حيث تم إطلاق الصاروخ الأول يوم 4 تموز/ يوليو.
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