ترامب سيوقع مشروع قانون العقوبات ضد روسيا وإيران وكوريا بعد دراسته

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيوقع مشروع قانون العقوبات ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية بعد دراسته. وقالت ساندرز في مؤتمر صحفي: "هو لم يوقع بعد، لكنه سوف يفعل ذلك" .