تيلرسون: تغيير نظام العقوبات ضد روسيا يستحيل دون تنفيذ اتفاقات مينسك

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، أنه لا يمكن تغيير نظام العقوبات ضد روسيا بدون تنفيذ اتفاقات مينسك حول أوكرانيا.

© Sputnik. Natalia Seliverstov البيت الأبيض: ترامب يؤيد فرض عقوبات على روسيا

واشنطن — سبوتنيك. وقال تيلرسون في مؤتمر صحفي: "نحن تحدثنا باستمرار أن اتفاقات مينسك يجب أن تنفذ، وإلا لن يحدث شيء لوضع العقوبات المفروضة بخصوص أوكرانيا".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة "تأمل في إحراز بعض التقدم وسوف تعزز الوضع في أوكرانيا في اتجاه تحقيق واقعي لوقف إطلاق النار".

وفي سياق مواز، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيوقع مشروع قانون العقوبات ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية بعد دراسته. وقالت ساندرز في مؤتمر صحفي: "هو لم يوقع بعد، لكنه سوف يفعل ذلك".