لافروف وتيلرسون سيجتمعان على هامش قمة شرق آسيا في مانيلا

صرح مصدر في وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ريكس تيلرسون، سيجتمعان على هامش الاجتماع الوزاري لقمة شرق آسيا.

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر: "نهاية الأسبوع في عاصمة الفلبين، يعتزم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المشاركة في فعاليات آسيان، وكذلك في الاجتماع الوزاري لقمة شرق آسيا، والتي، كما أفيد، سيشارك فيها وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون، وسيلتقي الوزيران".

وقد أعلن الوزير الأمريكي تيلرسون قبل ساعات خلال مؤتمره الصحفي عزمه لقاء الوزير الروسي نهاية الأسبوع. وسيأتي هذا اللقاء بعد أيام ساخنة على الصعيد الدبلوماسي بين البلدين تمثلت بتبادل طرد الدبلوماسيين من السفارات.