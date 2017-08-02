رجل يفتح النار داخل القنصلية الصينية في لوس أنجلوس قبل أن ينتحر

أعلنت الشرطة الأميركية، أن رجلا فتح النار داخل القنصلية الصينية في مدينة لوس أنجلوس صباح يوم الثلاثاء [بالتوقيت المحلي] قبل أن يقتل نفسه في سيارته.

موسكو — سبوتنيك. وقال الضابط مايكل لوبيز من إدارة شرطة لوس أنجلوس، "أطلقت عدة رصاصات في القنصلية" مشيراً إلى أن الحادث انتهي دون وقوع إصابات.

© Photo/ Mark Ralston فاتنات "الرقص الشرقي" يغزين لوس أنجلوس 11

وأضاف أن الشرطة عثرت على الرجل مقتولا في سيارته جراء إطلاق النار على نفسه. وفقاً لوكالة "رويترز".

وقالت القنصلية الصينية في بيان مقتضب إنها تشعر بقلق بالغ إزاء الواقعة وطلبت من الولايات المتحدة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمن المبنى والدبلوماسيين الذين يعملون فيه.

وأضافت أن الصين طلبت أيضا من الولايات المتحدة كشف ملابسات الحادث.

ولم تحدد السلطات على الفور هوية المسلح ولم يكن لديها سوى تفاصيل قليلة أخرى عن الواقعة. وأفاد لوبيز بأن الشرطة لا تصدر عادة معلومات بشأن حوادث الانتحار.

يذكر أنه في 2011 ألقت السلطات القبض على مواطن أمريكي من أصل صيني بعدما قالت الشرطة إنه أطلق النار من مسدسه في نفس المبنى. ولم تقع إصابات في ذلك الحادث.