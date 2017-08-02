مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة تبحث مع نظيرها الروسي مكافحة الإرهاب

بحثت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي مع نظيرها الروسي، فاسيلي نيبينزيا، قضايا تتعلق بمكافحة الإرهاب، والوضع مع كوريا الشمالية وآفاق العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في الأمم المتحدة.

موسكو — سبوتنيك. وقالت وكالة بلومبرج بالإشارة إلى السلطات الأميركية إن هايلي ونيبينزيا، "بحثا مكافحة الإرهاب والأعمال الخطرة الاستفزازية التي تقوم بها كوريا الشمالية، ولا سيما التجارب الصاروخية الأخيرة، فضلا عن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في الأمم المتحدة في المستقبل".

هذا وقد أعلن نيبينزيا في وقت سابق للصحفيين أنه التقى مع هايلي، مؤكداً أنه بحث معها خلال الجلسة الصباحية برنامج عمل مجلس الأمن في شهر أب/أغسطس.

هذا وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت صباح يوم السبت المنصرم، عن إطلاق ناجح لصاروخ بالستي عابر للقارات. وتم إطلاق الصاروخ مساء يوم الجمعة 28 تموز/يوليو، بحضور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وهذه هي العملية الثانية لإطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات لكوريا الشمالية في شهر تموز/يوليو، حيث تم إطلاق الصاروخ الأول يوم 4 تموز/يوليو.