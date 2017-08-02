دول "بريكس" تتفق على زيادة التعاون في مجال التجارة الإلكترونية

أعلن وزير التجارة الصيني تشونغ شان، أن وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية لبلدان "بريكس" (البرازيل، روسيا، الصين، الهند، جنوب أفريقيا) اتفقوا في اجتماع اليوم الأربعاء، على زيادة التعاون في مجال التجارة الإلكترونية.

© Sputnik. Alexey Kudenko قادة دول بريكس يدعون المجتمع الدولي لتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ

شنغهاي-سبوتنيك. وقال الوزير الصيني "اتفق الوزراء على تعزيز التعاون في مجال التجارة الإلكترونية، مما سيكون له أثر إيجابي على نمو التجارة المتبادلة، وسيساعد على خلق فرص عمل جديدة، كما سيساهم في دمج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم للبلدان النامية في النظام العالمي".

وأشار إلى أن وزراء الدول الخمس اتفقوا على إنشاء مجموعة عمل "بريكس"، لجعل التعاون في هذا المجال أكثر فعالية، وواقعية وعلى نطاق واسع.

وتشهد مدينة شنغهاي اجتماعا لوزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية لدول "بريكس"، في 1- 2 آب/أغسطس الجاري، ويرأس الوفد الروسي وزير التنمية الاقتصادية، مكسيم أوريشكين.

وتترأس الصين دول "بريكس" هذا العام، وسيعقد مؤتمر قمة قادة "بريكس" في أيلول /سبتمبر، بمدينة شيامن.

يذكر أن مجموعة "بريكس" تعتبر قوة اقتصادية وسياسية هائلة، ويبلغ إجمالي عدد سكانها 2.83 مليار نسمة.