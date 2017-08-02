تعطل النظام الإلكتروني للخطوط الجوية البريطانية (بريتش إيروايز)

أدى عطل في النظام الإلكتروني للخطوط الجوية البريطانية "بريتش أيروايز"، للمرة الثانية في أقل من ثلاثة أشهر، إلى حدوث حالة من الفــوضى داخل مطـــار "هيثرو" البريطـــــانــي، صباح اليوم الأربعاء.

© REUTERS/ NEIL HALL مطار هيثرو يعلن موعد استئناف الرحلات

وردا على تساؤلات بعض المسافرين، قالت الخطوط الجوية البريطانية "نحن نعاني من بعض المشكلات في نظام تسجيل الدخول هذا الصباح، نعتذر عن أي إزعاج سببه ذلك العطل".

وقالت صحيفة "صن" البريطانية، إن "العطل خلق طوابير ضخمة من المسافرين، وأحدث فوضى وتأخيرات داخل المطار".