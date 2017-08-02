الصين تهدد الهند بالحرب

قال رئيس مركز التعاون الدولي في وزارة الدفاع الصينية، العقيد تشو بو، إنه يجب على الهند أن تسحب قواتها من "أراضي الصين" إذا كانت لا تريد الحرب.

وخلال مناظرة على قناة "سي جي تي إن"، قال المسؤول العسكري الصيني لمحاوره الهندي اللواء المتقاعد أشوك ميهتا بشأن زيادة التوتر في هضبة "دوكلام":

أنتم على أرض صينية، وإذا كنتم لا تريدون الحرب، فيجب عليكم الخروج من أراضينا.

وأكد تشو بو أن صينية هضبة دوكلام لم تكن موضع شك مطلقا، حتى خلال 24 جولة من المفاوضات.

من جانبه اتهم اللواء الهندي المتقاعد أشوك مهيتا وسائل الإعلام الصينية بنشر مقالات عدوانية عن الهند تتحدث عن مواجهة عسكرية محتملة.

وشهدت المنطقة الجبلية، حيث تلتقي الحدود بين الهند والصين وبوتان، توترا متزايدا منذ يونيو/ حزيران الماضي، بعد أن بدأ العمال الصينيون في شق طريق عبر هضبة دوكلام، وبعد أيام قليلة اجتاز عدة جنود هنود الحدود وحدثت مناوشات قصيرة بين الطرفين نتج عنها انسحاب العسكريين الصينيين من الهضبة.