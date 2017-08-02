هجوم على قافلة عسكرية للناتو في أفغانستان

أكد حلف شمال الأطلسي "ناتو" على وقوع إصابات في هجوم تعرضت له قواته، اليوم، في مدينة قندهار الأفغانية.

كابول — سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الحلف:

قوات الناتو تعرضت لهجوم ظهر اليوم الأربعاء، في قندهار، ما تسبب في وقوع إصابات.

وأضاف البيان أن "الحلف يعمل على جمع المعلومات سريعا، وسيعلن عن مزيد من التفاصيل متى توفرت".