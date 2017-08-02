توقعات بمقتل ترامب في هذا الشهر

يعتقد المنجمون الأمريكيون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقتل أو سيجبر على التخلي عن الرئاسة.

وذكرت صحيفة Newsweek أنه وفقا للمنجمين، يوم 21 أغسطس/آب، سوف يحدث خسوف للقمر في الولايات المتحدة الأمريكية وسيغطي الظلام 115 كيلومترا من الأراضي الأمريكية، وهذا يعني كارثة قادمة ستواجه الرئيس الأمريكي.

وتوقع المنجمان الأمريكيان أويد كيفس ومارجوري أور، هذا الحدث، مشيران إلى أنه خلال خسوف القمر في أغسطس/آب (1909، 1927، 1963، 1981، 1999) كان يحدث دائما أحداث مروعة لحكومة الولايات المتحدة، بما في ذلك محاولة إقالة بيل كلينتون واغتيال رونالد ريغان وقتل جون كينيدي ومأساة هيروشيما وناغازاكي، ووفاة فرانكلين روزفلت، والمظاهرات في شيكاغو ومحاولة قتل رئيس البيت الأبيض ويليام تافت.