الحكومة المولدوفية تعتبر نائب رئيس الوزراء الروسي شخصا غير مرغوب فيه

قررت الحكومة المولدوفية، اليوم الأربعاء، إعلان نائب رئيس الروسي دميتري روغوزين شخصا غير مرغوب فيه.

© RIA Novosti. Sergey Guneev روغوزين يلتقي رئيس مولدوفا في إيران مطلع الشهر المقبل

كيشينيوف — سبوتنيك. قال وزير الخارجية المولدوفي آندري غالبر، خلال جلسة الحكومة، اليوم، إنه يقترح تصنيف نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري روغوزين كشخص غير مرغوب فيه في مولدوفا ومنعه من دخول البلاد.

وقد دعم أغلب أعضاء المجلس القرار.

وكانت سلطات رومانيا قد منعت في وقت سابق طائرة شركة "إس7" الروسية لرحلة "موسكو – كيشناو" التي كانت تقل 165 راكبا، بينهم 11 طفلا، عبور المجال الجوي للبلاد، تحت ذريعة وجود "شخص على متن الطائرة مدرج اسمه في قائمة العقوبات، ما أجبر طاقم الطائرة التي كان على متنها الوفد الروسي برئاسة نائب رئيس الوزراء، ممثل الرئيس الروسي لشؤون ترانسنيستريا والرئيس المشارك للجنة الروسية المولدوفية الحكومية المشتركة، دميتري روغوزي، والتي كانت تتجه إلى مولدوفا، لتغيير مسارها في اتجاه مطار بديل بالقرب من عاصمة بيلاروس مينسك.

وكانت الخارجية في رومانيا قد أكدت في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" ، أن سلطات البلاد اتخذت قراراً بعدم السماح للطائرة التي كانت تقل نائب رئيس الوزراء الروسي بعبور المجال الجوي للبلاد في طريقها إلى مولدوفا.