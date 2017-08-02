المجلس العسكري الأعلى في تركيا يغير قادة القوات الجوية والبرية والبحرية

ذكرت وكالة الأنباء التركية أن المجلس الأعلى للجيش التركي قرر، اليوم الأربعاء 2 أغسطس/آب، استبدال رؤساء الجيش والقوات الجوية والبحرية.

© REUTERS/ MURAD SEZER أردوغان يخاطب الغرب: لم تعد هناك تركيا التي تريدونها

وعقد مجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا، برئاسة رئيس الوزراء بن علي يلدريم، اجتماعاً استمر أربع ساعات في قصر جانقايا بالعاصمة أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".

واستعرض القرارات التي صدرت خلال الاجتماع على الرئيس رجب طيب أردوغان، والذي بدروه وافق عليها.